Тюменская облдума одобрила соглашение по созданию межвузовского кампуса мирового уровня

Его построят к 2027 году, в кампус войдут учебно-лабораторный корпус, спорткомплекс, центр поддержки и развития талантливой молодежи, а также технопарк

ТЮМЕНЬ, 28 июля. /ТАСС/. Тюменские депутаты одобрили закон, подразумевающий создание межуниверситетского кампуса в Тюмени, его планируют построить к 2027 году. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель областной Думы Фуат Сайфитдинов.

"Сегодня депутаты комитета по экономической политике и природопользованию одобрили закон о концессионном соглашении по созданию в Тюмени межуниверситетского кампуса мирового уровня и рекомендовали принять его на внеочередном заседании областной думы 31 июля. Он был внесен в региональный парламент по инициативе губернатора Александра Моора", - написал он.

Подписание концессионного соглашения позволит приступить к этапу проектирования и строительства межвузовского кампуса.

Глава Тюменской области Александр Моор на полях ПМЭФ сообщал, что в кампусе будут жить почти пять тысяч студентов. В 2027 году объект будет введен в эксплуатацию, бюджет проекта составит 32 млрд рублей. На его территории будут находиться учебно-лабораторный корпус, спорткомплекс, центр поддержки и развития талантливой молодежи, а также технопарк.

Президент России Владимир Путин поручил к 2030 году создать сеть из 25 современных кампусов, 17 из них уже находятся на разной стадии реализации благодаря национальному проекту "Наука и университеты", реализуемому Минобрнауки России. Это позволит создать более 61 тысячи мест для подготовки кадров в соответствии с направлениями региональных стратегий социально-экономического развития, а также увеличит долю обучающихся, систематически занимающихся наукой, и молодых преподавателей, и ученых. Концепции кампусов предполагают большое количество открытых образовательных пространств, трансформируемых аудиторий.