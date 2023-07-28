Патриарх Кирилл возглавил крестный ход из Кремля по случаю Дня крещения Руси

Предстоятеля РПЦ сопровождают многочисленные архиереи и священнослужители, а также простые верующие

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл по окончании литургии в Успенском соборе Московского Кремля возглавил крестный ход к памятнику князю Владимиру на Боровицкой площади. Церковное празднование приурочено к Дню крещения Руси, передает корреспондент ТАСС.

Патриарха сопровождают многочисленные архиереи и священнослужители, а также простые верующие. Участники крестного хода несут к памятнику ковчег с частицей мощей святого князя Владимира для поклонения верующих.

По приходу церковного шествия на Боровицкой площади будет совершен праздничный молебен, предстоятель РПЦ обратится к верующим со словом проповеди.

Русская православная церковь 28 июля отмечает день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира. Праздник также отмечается на государственном уровне - как День крещения Руси. В 2010 году в России день 28 июля был установлен как государственная памятная дата.