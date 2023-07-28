Волонтерские центры "Доброе место" с начала года посетили более 11 тыс. москвичей

До конца лета в центрах пройдет свыше 50 мероприятий

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Волонтерские окружные центры "Доброе место" помогают москвичам приобщиться к волонтерству и стать участниками общественно полезных мероприятий в округах. С начала года их посетили более 11 тыс. горожан, сообщается на сайте правительства Москвы.

"В столице для горожан в четырех административных округах ежедневно работают волонтерские центры "Доброе место". С начала года их посетили более 11 тыс. горожан, а 500 столичных организаций получили экспертную поддержку по вопросам развития волонтерских сообществ. Современная инфраструктура окружных центров подходит как для волонтерского досуга семей, так и для проведения добровольческих мероприятий организациями", - приводятся в тексте слова директора ресурсного центра "Мосволонтер" Александра Левита.

До конца лета в центрах пройдет свыше 50 мероприятий. Они помогут москвичам познакомиться с волонтерством, развить новые компетенции, сформировать экологические привычки и провести время с семьей за полезным делом. Выбрать мероприятие по душе и зарегистрироваться можно на сайте центра "Мосволонтер". В рамках традиционных "Добрых выходных" проходят квизы, кинопоказы и лекции.