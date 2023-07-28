Ректор вуза Григорий Заславский отметил, что африканские страны часто становятся лидерами и инициаторами новых направлений в театре

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Российский институт театрального искусства - ГИТИС намерен реализовать в Африке творческие образовательные проекты, в том числе провести Школу ГИТИСа, сообщила пресс-служба театрального вуза.

"ГИТИС запускает творческие образовательные проекты в Африке. Первыми инициативами станут школы ГИТИСа и постановки выпускников вуза в африканских театрах", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что ректор ГИТИСа Григорий Заславский в четверг принял участие в сессии "Креативизация экономики: развитие культурных проектов и брендов" на экономическом и гуманитарном форуме Россия - Африка.

"В ГИТИСе учатся студенты из Африки, но многое для меня становится открытием, - сказал ректор. - Например то, что в Нигерии на очень хорошем уровне развивается театр. Есть несколько сильных театральных школ. Мы с ними связались. И в сентябре мы надеемся принять одного из руководителей ведущей театральной академии Нигерии, а в октябре приедут представители другой известной театральной школы".

Заславский отметил, что африканские страны часто становятся лидерами и инициаторами новых направлений в театре, а сегодняшняя мода на документальный, свидетельский театр пришла в Европу и в Россию именно из Африки, во многом благодаря спектаклю "Руанда. 1994".