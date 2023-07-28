Только Клишас воздержался при голосовании в СФ по закону о повышении призывного возраста

Парламентарий объяснил такое решение тем, что непродуманные инициативы подрывают доверие к законодательной власти

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас стал единственным сенатором, который воздержался при голосовании по закону об увеличении призывного возраста срочной службы до 30 лет. Парламентарий объяснил ТАСС такое решение тем, что непродуманные инициативы подрывают доверие к законодательной власти.

Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон об увеличении верхней границы призывного возраста срочной службы в РФ до 30 лет, при этом нижняя граница была сохранена на уровне 18 лет. В первоначальной версии законопроекта предусматривалось поэтапное повышение нижней границы возраста до 21 года. За документ на пленарном заседании СФ проголосовали 159 сенаторов, 1 парламентарий воздержался, голосовавших против не было.

Клишас сообщил ТАСС, что это он воздержался при голосовании. "Нельзя подрывать доверие к законодательной власти непродуманными инициативами. В обществе был консенсус по поводу призывного возраста - 18 лет. Этот консенсус разрушили и потом вернулись к тому, что есть", - сказал сенатор.

С идеей изменить призывной возраст выступил в конце прошлого года министр обороны РФ Сергей Шойгу. На итоговой коллегии Минобороны он предложил "при комплектовании вооруженных сил поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 лет до 21 года, а предельный - повысить до 30 лет". При этом были объявлены планы увеличить численность военнослужащих РФ до 1,5 млн человек. Президент России Владимир Путин поддержал предложение.

При рассмотрении законопроекта во втором чтении Госдума приняла поправку, по которой нижняя граница призывного возраста осталась прежней - 18 лет.