Общественники выпустят методичку, разъясняющую сложные вопросы наблюдения за ДЭГ

Сопредседатель координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Олег Артамонов сообщил, что общественники также планируют провести серию вебинаров с демонстрацией возможностей наблюдения за ДЭГ

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Общественники в начале августа представят методическое пособие по применению так называемого золотого стандарта наблюдения за дистанционным электронным голосованием (ДЭГ), "написанное в научно-популярном ключе" и разъясняющее в том числе технические вопросы. Об этом сообщил сопредседатель координационного совета при Общественной палате (ОП) РФ по общественному контролю за голосованием Олег Артамонов.

"Недавно мы представили проект стандарта наблюдения за ДЭГ. <...> Но мы понимаем, что стандарт по-прежнему технически достаточно сложный и его пункты требуют научно-популярного объяснения. Поэтому в ближайшее время, в начале августа будет представлено методическое пособие (оно сейчас находится в разработке) по применению стандарта наблюдения за ДЭГ, написанное в научно-популярном ключе с разъяснением технической и электоральной сути различных пунктов этого стандарта", - сказал Артамонов на заседании совета.

Как считает Артамонов, методичка поможет привлечь к наблюдению за ДЭГ не только IT-экспертов и специалистов по криптографии, но и социологов, политологов, "всех людей, которым интересна тематика электронного голосования, которые понимают, что за ним будущее, но при этом не чувствуют себя достаточно подкованными в технической части".

Кроме того, общественники планируют провести серию вебинаров с демонстрацией возможностей наблюдения за ДЭГ. "Возможно, организуем общую рабочую группу в сети Телеграм между экспертами в области ДЭГ и представителями разработчиков системы ДЭГ", - отметил Артамонов.

Кульминаций обучения наблюдателей станет всероссийская тренировка использования ДЭГ. "На данный момент она назначена на последние числа августа", - уточнил Артамонов.

Золотой стандарт

Чек-лист стандарта содержит 66 пунктов рекомендаций по общественному наблюдению за дистанционным электронным голосованием, в том числе за процедурами деления и сборки ключа дешифрования, за работой со списком участников ДЭГ и другие. Наблюдатели будут проверять, началось ли голосование в установленное время, им предоставят возможность скачивания архивов с транзакциями. Целый ряд пунктов касается в том числе средства проверки целостности бюллетеней.

В единый день голосования ДЭГ будет применяться в 25 регионах, 18 из них используют эту систему впервые. Электронное голосование планируется задействовать в ходе более чем 300 выборов федерального, регионального и местного уровня в пяти часовых поясах - от Камчатки до Калининграда.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Запланировано свыше 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах РФ, в том числе в 21 регионе пройдут прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.