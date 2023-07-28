Для проезжающих через Запорожскую область людей разработали дорожный путеводитель

В него включили адреса и контакты заправочных станций, автомастерских, отелей и баз отдыха, кафе, а также медицинских учреждений

МЕЛИТОПОЛЬ, 28 июля. /ТАСС/. В Запорожской области собрали в буклет необходимую информацию для проезжающих транзитом людей. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий

"По моему поручению сотрудники Министерства курортов и туризма Запорожской области оперативно разработали дорожный путеводитель для гостей, которые транзитом едут через наш регион по новому сухопутному маршруту", - написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, буклет содержит всю необходимую информацию: адреса и контакты заправочных станций, автомастерских, отелей и баз отдыха, кафе, медицинских учреждений, информацию об основных достопримечательностях региона. "Буклеты должны быть на каждой автозаправочной станции", - подчеркнул Балицкий.

После теракта на Крымском мосту в новых регионах, по которым проходит сухопутный коридор, была упрощена система прохождения КПП на административных границах субъектов России. Досмотр автомобилей проводится только при выезде из зоны СВО, отменено действие комендантского часа на трассе, что сделало возможным движение в ночное время и круглосуточную работу АЗС, придорожных кафе и мест отдыха.