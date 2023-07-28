В Голой Пристани Херсонской области в воде нашли кишечную палочку

Жителям запретили пить воду из скважин и водопроводной сети

ГЕНИЧЕСК, 28 июля. /ТАСС/. Жителей Голой Пристани в Херсонской области предупредили о запрете употребления воды из скважин и водопровода из-за найденной в ней кишечной палочки после разрушения Каховской ГЭС. Об этом сообщили в администрации города.

"Вниманию жителей города Голая Пристань! Информируем вас о том, что в пробах питьевой воды в городе Голая Пристань по результатам микробиологического исследования в артезианских скважинах была обнаружена кишечная палочка", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.

В администрации подчеркнули, что пить воду из скважин и водопроводной сети запрещено. Рекомендуется использовать бутилированную или кипяченую воду.

Утром 6 июня Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, в результате чего произошло разрушение задвижек, начался неконтролируемый сброс воды. В Новой Каховке ее уровень достигал 12 м. Разрушение станции нанесло серьезный ущерб экологии, смыты сельскохозяйственные поля вдоль Днепра. Погибли 55 человек, 175 госпитализированы.

Мониторинг качества воды ведется в 34 контрольных точках. С начала июня, по данным от 24 июля, отобрано 945 проб питьевой и морской воды, воды из Северо-Крымского канала, воды поверхностных водоемов в зоне подтопления, донных отложений и грунта. Продолжается промывка и дезинфекция водопроводных сетей и сооружений с последующим лабораторным контролем качества воды.