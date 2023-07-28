В Японии состоялась церемония открытия Фестиваля российской культуры

Согласно информации, размещенной на сайте мероприятия, в 2023 году организаторы представят публике все основные жанры классического и современного российского искусства

ТОКИО, 28 июля. /Корр. ТАСС Дмитрий Венгерский/. Официальная церемония открытия ежегодного Фестиваля российской культуры в Японии прошла в токийском зале "Киой". Как сообщает корреспондент ТАСС, в ходе церемонии состоялся российско-японский концерт при участии Санкт-Петербургской филармонии им. Дмитрия Шостаковича, посвященный 150-летию Сергея Рахманинова и Федора Шаляпина.

Перед его началом временный поверенный в делах РФ в Японии Геннадий Овечко зачитал обращение спецпредставителя президента России по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого. "Фестиваль пережил тяжелый период ковида. Я уверен, что фестиваль переживет и сложившуюся политическую и экономическую ситуацию в мире и будет и дальше способствовать укреплению уважительного и доверительного отношения наших народов друг к другу, - подчеркнул в своем обращении Швыдкой. - В программе этого года кинопоказы, концерты ведущих артистов балета, выставки, драматические спектакли, конкурсы, выступления дирижеров и солистов классической музыки, мастер-классы ведущих солистов балета и музыкантов и многое другое". Он также выразил благодарность японским организаторам фестиваля за помощь и поддержку.

Согласно информации, размещенной на сайте фестиваля, в этом году организаторы представят публике все основные жанры классического и современного российского искусства. Особое внимание будет уделено знакомству японских зрителей с молодыми исполнителями. В частности, планируется спектакль "Нобунага" с участием артиста балета Фаруха Рузиматова и концерт оперного певца Виталия Юшманова.

Кроме того, с 25 по 28 июля в Токио и японских префектурах Тиба и Сайтама проходят гастроли молодых солистов Санкт-Петербургского дома музыки под руководством народного артиста России Сергея Ролдугина. В концертах из цикла "Посольство мастерства" принимают участие лауреаты проходившего этим летом XVII Международного конкурса имени Петра Чайковского: виолончелист Василий Степанов, пианист Илья Папоян и гобоист Федор Освер.

Фестиваль российской культуры проходит в Японии с 2006 года. За это время его посетили более 23 млн человек. По оценке японского МИД, фестиваль стал традиционным мероприятием, знакомящим японцев с балетом, музыкой, театром, цирком и другими проявлениями российской культуры.