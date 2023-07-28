В Госдуму внесли законопроект о штрафе до 1 млн рублей за мелкие взятки

В частности, срок исправительных работ составит до 18 месяцев, ограничения свободы - от трех месяцев до четырех лет, лишения свободы - до трех лет

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым внесла на рассмотрение палаты законопроект об ужесточении ответственности за мелкий подкуп или взятки до 10 тыс. рублей. Текст размещен в думской электронной базе.

Мелкие взятки

Поправки вносятся в статьи 204.2 (мелкий коммерческий подкуп) и 291.2 (мелкое взяточничество) Уголовного кодекса РФ (УК). Законопроектом предложена новая редакция статьи за мелкие взятки, которая сейчас предусматривает одинаковые санкции как за получение, так и передачу таких денег. Авторы разделяют эти составы преступления. Так, согласно тексту, получение должностным лицом, в том числе иностранным, и должностным лицом публичной международной организации взятки в размере до 10 тыс. рублей повлечет штраф до 300 тыс. рублей, исправительные работы до года, ограничение свободы до трех лет или лишение свободы на срок до двух лет.

Если взятка была получена за совершение заведомо незаконных действий, группой лиц по предварительному сговору, лицом, уже ранее судимым за взятки, или же за счет вымогательства, то штраф составит от 200 тыс. до 1 млн рублей. Срок исправительных работ составит до 18 месяцев, ограничения свободы - от трех месяцев до четырех лет, лишения свободы - до трех лет.

Дача взятки повлечет штраф до 200 тыс. рублей, исправительные работы или ограничение свободы на срок до двух лет, лишение свободы на срок до года. При наличии отягчающих обстоятельств, под которым понимаются дача взятки за заведомо незаконные действия, групповой предварительный сговор или рецидив, штраф составит до миллиона рублей, срок исправительных работ - от года до двух лет, срок ограничения свободы - до четырех лет, лишения свободы - до трех лет.

Мелкий подкуп

В статье о подкупе уточняется состав самого преступления. Под подкупом, согласно тексту, подразумевается незаконная передача лицам, выполняющим управленческие функции, денег, ценных бумаг, имущества и т. д. на сумму не больше 10 тыс. рублей за действия или бездействие в интересах того, кто дает взятку, или иных лиц, если это входит в их полномочия. Санкции в этой части остаются прежними, максимальное наказание сейчас составляет ограничение свободы на срок до года, а штраф - до 150 тыс.

При этом законопроектом статья дополняется отягчающими обстоятельствами. Так, мелкий подкуп, совершенный с целью совершения заведомо незаконных действий, либо группой про предварительному сговору, либо лицом, уже ранее судимым за коммерческий подкуп, будет караться штрафом в размере до 500 тыс. рублей, исправительными работами на срок до 18 месяцев, ограничением свободы на срок до двух лет либо лишением свободы на срок до года.

Кроме того, статья дополняется санкциями за получение таких средств. Штраф за это составит до 250 тыс. рублей, срок обязательных работ - до 248 часов, исправительных работ - до 18 месяцев, ограничения свободы - до двух лет. При наличии отягчающих обстоятельств, включая вымогательство, штраф увеличивается до 600 тыс. рублей, а срок ограничения свободы - до трех лет. Также предусмотрено лишение свободы на срок до двух лет.

Как отметил в Telegram-канале один из авторов законопроекта, глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, к совершившим такие преступления будет применяться конфискация имущества, которая по действующему законодательству не предусмотрена.

Необходимость изменений

В пояснительной записке указано, что с момента введения в УК статьи за мелкие взятки в 2016 году число таких преступлений снижалось, однако в 2021 году уровень их возрос - "зарегистрирована 7 031 взятка в размере менее 10 тыс. рублей (+33%)". "Их доля составила 20% (17,1%) от всех преступлений коррупционной направленности", - отмечают авторы.

Правительство РФ поддержало законопроект при условии устранения замечаний. В частности, в кабмине указали на то, что по ряду составов предусмотрен один и тот же срок исправительных работ.