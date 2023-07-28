Запуск движения по МЦД-3 запланировали на 15-20 августа

Тарифы МЦД начнут действовать на Ленинградско-Казанском маршруте с 17 августа

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Движение поездов по маршруту Ленинградско-Казанского Московского центрального диаметра (МЦД-3) от Зеленограда до Раменского планируется запустить в один из дней в период с 15 до 20 августа. Об этом сообщил ТАСС собеседник, знакомый с планами транспортного комплекса столицы.

"Инфраструктура для запуска поездов по третьему диаметру должна быть подготовлена к 15 августа. Торжественное открытие движения с участием первых лиц города состоится в один из последующих пяти дней", - сказал он.

Согласно опубликованному на сайте мэра и правительства Москвы постановлению, тарифы МЦД начнут действовать на Ленинградско-Казанском маршруте с 17 августа. Будут действовать три тарифные зоны: "Центральная" - станции от Ховрино до Ухтомской, а также Ленинградский и Казанский вокзалы, стоимость разовой поездки по билету "Кошелек" карты "Тройка" - 50 рублей; "Пригород" - станции от Крюково до Левобережной и от Ипподрома до Люберец, стоимость разовой поездки - 65 рублей; "Дальняя" - станции от Клина до Алабушева и от 88-го км до Совхоза, стоимость разовой поездки - 65 рублей плюс 30 рублей за каждую зону за пределами зоны "Пригород". При поездке из каждой зоны доступна бесплатная пересадка по карте "Тройка" в течение 90 минут на метро, МЦК и между диаметрами.

Ранее мэр города Сергей Собянин сообщил, что запуск МЦД-3 запланирован в августе.

Движение по первым Московским центральным диаметрам от Одинцова до Лобни и от Нахабина до Подольска открыли в ноябре 2019 года. С большинства станций МЦД можно сделать пересадки на метро, МЦК и радиальные направления МЖД. Всего планируется открыть пять диаметров. Еще осталось ввести в эксплуатацию МЦД-3 от Зеленограда до Раменского, МЦД-4 - от Апрелевки до Железнодорожного и МЦД-5 от Пушкина до Домодедова.