Министр обороны Греции распорядился проверить пожарную безопасность всех военных объектов

Никос Дендиас рассказал, что получил полную подробную информацию в письменном виде от Генерального штаба авиации о возгорании в Неа-Анхиалосе и последовавших за ним взрывах

АФИНЫ, 28 июля. /ТАСС/. Министр национальной обороны Греции Никос Дендиас распорядился проверить пожарную безопасность всех военных объектов в стране после возгорания и взрывов, произошедших в четверг на складе боеприпасов ВВС Греции в местечке Неа-Анхиалос (область Магнисия) из-за лесного пожара.

"Я потребовал проконтролировать системы пожарной безопасности всех военных лагерей и баз, а также всевозможных военных объектов нашей страны, - приводятся слова Дендиаса в заявлении, распространенном военным ведомством. - Я попросил пересмотреть планы пожарной безопасности всех военных лагерей, всех частей трех видов вооруженных сил. Хочу заверить, что безопасность личного состава, объектов и оборудования вооруженных сил является абсолютным приоритетом правительства Греческой Республики".

Министр сообщил, что получил полную подробную информацию в письменном виде от Генерального штаба авиации о возгорании в Неа-Анхиалосе и последовавших за ним взрывах. "Я потребовал от начальника Генерального штаба национальной обороны генерала Константиноса Флороса провести срочную административную проверку. Решение о ее проведении уже принято главным штабом ВВС. Произошедшее будет тщательно расследовано. Если будет выявлена ответственность [кого-либо за инцидент], то ее возложат [на соответствующих лиц]. В полной мере", - сказал Дендиас. Он также заверил, что "проблем с безопасностью самого 111-го авиакрыла [в связи со взрывом на складе] не было".

Газета Proto thema со ссылкой на греческие военные источники сообщила в четверг вечером о локализации возгорания на складе боеприпасов в Неа-Анхиалосе. Пожарным удалось взять его под контроль и устранить очаг огня. Как отмечал телеканал ERT-1, склад расположен в 7,2 км от авиабазы Неа-Анхиалос. Истребители F-16 Block50 и Block30 ВВС Греции были сразу же переведены с этого аэродрома на другие авиабазы из соображений предосторожности.

По информации телеканала, на складе в Неа-Анхиалосе хранятся сотни мощных бомб, взрывы которых могли привести к катастрофе. По этой причине из района сразу же было эвакуировано местное население. Около 2,5 тыс. жителей доставили в административный центр Магнисии - город Волос, где они провели ночь во временно оборудованном для них выставочном центре.