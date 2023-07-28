Центры компетенций ДЭГ откроются при региональных общественных палатах

Будет возможность живого общения и обмена опытом между наблюдателями и региональными экспертами, отметил сопредседатель координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Олег Артамонов

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Центры компетенций дистанционного электронного голосования (ДЭГ) будут открыты перед выборами при региональных общественных палатах. Об этом сообщил сопредседатель координационного совета при Общественной палате (ОП) РФ по общественному контролю за голосованием Олег Артамонов.

"В этом году мы начинаем работать с общественными палатами регионов по организации центров компетенций ДЭГ. Это небольшая комната, небольшой отдел в центре общественного наблюдения общественного штаба, где будут организованы рабочие места, будет возможность живого общения и обмена опытом между наблюдателями и региональными экспертами по ДЭГ", - сказал Артамонов на заседании совета.

Он отметил, что это могут быть наблюдатели от разных партий, разных общественных объединений. "Нам крайне важно, чтобы представители разных политических сил забыли свои политические разногласия и занимались наблюдением. Для этих центров компетенций будет организована прямая связь и поддержка со стороны как экспертной группы координационного совета и ситуационного центра ОП РФ, так и наблюдателей ТИК ДЭГ [территориального избиркома по дистанционному электронному голосованию] и членов ТИК ДЭГ", - сказал Артамонов.

По его словам, такие центры компетенций нужны, так как общественники видят большой интерес со стороны региональных отделений партий к наблюдению за ДЭГ и, главное, "к взращиванию компетентных наблюдателей, которые умеют работать с ДЭГ напрямую, не полагаясь на Москву, не полагаясь на федеральный центр партий".

В единый день голосования 10 сентября дистанционное электронное голосование состоится в 25 регионах, 18 из них используют эту систему впервые. Электронное голосование планируется задействовать в ходе более чем 300 выборов федерального, регионального и местного значения в пяти часовых поясах - от Камчатки до Калининграда.