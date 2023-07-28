28 июля, 09:48

Совфед запретил высаживать инвалидов I группы из транспорта за безбилетный проезд

В настоящее время закон запрещает принудительную высадку только лиц младше 16 лет

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, запрещающий принудительную высадку инвалидов первой группы из общественного транспорта за безбилетный проезд.

Изменения вносятся в Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта. Документ дополняет статью 20 новой нормой, согласно которой запрещается принудительно высаживать из общественного транспорта инвалидов первой группы, следующих без сопровождающего и отказывающихся от оплаты проезда. Сейчас закон запрещает принудительную высадку из транспорта за безбилетный проезд только лиц младше 16 лет.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года. 

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