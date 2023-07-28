СКФУ заинтересовался партнерством с вузами Ливии в образовательной и научной сферах

Направлениями сотрудничества могут стать такие сферы, как медицина, лечебное дело и фармация, информационные технологии, органическая химия

ПЯТИГОРСК, 28 июля. /ТАСС/. Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) заявил о планах активизировать интеграцию с образовательными учреждениями стран Африки. Как сообщили журналистам в пресс-службе СКФУ, вуз заинтересован, в частности, в партнерстве с высшими учебными заведениями Ливии по широкому спектру направлений в научной и образовательной сферах, .

"Делегация СКФУ во главе с ректором Дмитрием Беспаловым приняла участие в саммите Россия - Африка, который проходит в Санкт-Петербурге, - говорится в сообщении. - Намечены векторы сотрудничества со странами африканского континента. <…> Крупнейший университет Северного Кавказа заинтересован в партнерстве с вузами Ливии, прежде всего с Университетом Триполи, Университетом Бенгази, Университетом Мисураты, Университетом Омара аль-Мухтара по широкому спектру направлений в научной и образовательной сферах".

Отмечается, что направлениями академического сотрудничества могут стать такие сферы, как медицина, лечебное дело и фармация, информационные технологии, органическая химия. Посол России в Ливии поддержал намерения СКФУ расширять академические контакты и развивать международную исследовательскую повестку.

По данным пресс-службы, также состоялась встреча с директором Национальной скважинной сервисной компании Алжира Абдаллой Халлутом. СКФУ готов предложить компании как базовые курсы подготовки специалистов по профилям бурения и строительства нефтяных и газовых скважин, так и программы переподготовки по нефтегазовому делу. Халлут выразил заинтересованность в проведении научно-исследовательских работ по поискам полезных ископаемых и анализу природных геоматериалов.

"Сегодня на всех уровнях подготовки в нашем университете обучается более 400 человек из 31 страны африканского континента, - прокомментировал Беспалов, слова которого приводятся в сообщении. - В нынешнюю приемную кампанию поданы заявления от абитуриентов из Алжира, Бенина, Габона, Ганы, Кении и других стран, наиболее востребованы образовательные программы в области нефтегазового дела, строительства и информационной безопасности. Перспективным является и научно-техническое сотрудничество в нефтегазовой отрасли, энергетике, сельском хозяйстве и агроперерабатывающей отрасли, продуктивное обсуждение форм которого состоялось с коллегами на площадках саммита".