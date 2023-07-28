Губернатор Югры пригласила студентов из Африки учиться в вузах региона

По словам Натальи Комаровой, в регионе уже учатся около 20 человек из стран Африки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Ханты-Мансийский автономный округ готов увеличить число обучаемых студентов из Африки по разным направлениям, в том числе в сферах IT, нефтегазовой, энергетической, медицинской. Об этом сообщила губернатор Югры Наталья Комарова на сессии "Строя общее будущее: образовательные и научные возможности России для Африки", прошедшей на саммите Россия - Африка.

"У нас уже занимается более 400 студентов из иностранных государств, около 20 из стран Африки, и мы готовы, чтобы двигаться дальше в этом отношении [увеличить число обучающихся из стран Африки в Югре]. Мы работаем системно в направлении создания образовательных возможностей как для граждан России, так и для иностранных студентов", - сказала Комарова.

По ее словам, Югорский госуниверситет готов открыть дистанционные центры изучения русского языка в странах Африки. В пилотном варианте вуз в период пандемии коронавируса подготовил в Русском доме в Замбии 10 молодых людей, которые сдали минимум по русскому языку и прошли на бюджетные места по квоте Минобрнауки России. Комарова отметила, что в 2023 году в Нижневартовском госуниверситете открывается обучение по направлению "нефтегазовая техника и технологии", в Сургутском госуниверситете - программа бакалавриата "бизнес-информатика", а в Югорском госуниверситете - "информационная безопасность". Осенью в Когалыме филиал Пермского национального исследовательского политехнического университета тоже готов обучать студентов из Африки.

"Одновременно со знаниями в той или иной области мы даем возможность студентам получить глубокие профессиональные навыки. Это, прежде всего, подготовка специалистов нефтегазодобывающей, нефтегазоперерабатывающей, транспортирующей отраслей, энергетической сферы. Мы создаем систему полигонов, чтобы знания, которые получают студенты, исследования, которыми занимаются ученые, молодые ученые, в том числе, получали практическое применение у нас в поле, на месторождениях и так далее", - сказала Комарова.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.