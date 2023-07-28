Число пациентов-иностранцев, получающих медпомощь в РФ, увеличилось до 10 тыс. в год

По словам замглавы Минздрава Сергея Глаголева, наиболее востребованы, в частности, такие области как онкология, микрохирургия глаза, нейрохирургические вмешательства, ортопедия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Годовое количество пациентов-иностранцев, которым оказывается помощь в медорганизациях РФ, увеличилось за последние 5 лет с 600 человек до 10 тыс. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев, выступая на экономическом и гуманитарном форуме Россия - Африка.

"Мы можем похвастаться определенным прорывом, случившимся с 2018 года. Если у нас годовое количество пациентов, иностранных граждан, которым оказывалась помощь в 18 тыс. российских медорганизациях, составляла порядка 600 человек, то сегодня мы имеем уже 10 тыс.", - сказал он.

По его словам, наиболее востребованы такие области как онкология, микрохирургия глаза, нейрохирургические вмешательства, ортопедия и другие. Глаголев отметил, что всего порядка 4,5 млн иностранцев обратились за помощью в медорганизации России.

"У нас очень большой поток медицинского туризма <...> из других регионов мира. Порядка 4,5 млн пациентов приехали или обратились за медицинской помощью в наши медицинские организации, я имею в виду иностранцев. Значительная часть прибывает к нам из африканских стран", - уточнил он.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.