На Московский регион обрушился ливень

Сильный дождь идет с небольшими перерывами, грозы нет

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Мощный ливень обрушился после полудня на Московский регион, передают корреспонденты ТАСС, находящиеся в разных местах Москвы и области.

В частности, очень сильный дождь отмечается на юго-востоке региона - городах Жуковский, Раменское, Люберцы и столичных районах Выхино и Рязанский. Ливень идет с небольшими перерывами, заканчиваясь и затем возобновляясь с новой силой. Грозовых разрядов пока не отмечено.

Ранее синоптики объявили в Москве и Подмосковье желтый уровень погодной опасности, символизирующий потенциально опасные метеорологические условия. Срок действия его определен до 21:00 мск 29 июля. В том числе это связано с сильным дождем, грозами и усилением ветра в порывах до 15 м/ с в столице и до 17 м/с по области. Кроме того, в период до 21:00 мск местами прогнозируется град.

Заммэра Москвы Петр Бирюков сообщал журналистам, что в минувшую среду в столице прошел рекордный ливень, в отдельных районах за короткий промежуток времени было зафиксировано до 46 мм осадков, всего за июль уже выпало 150-180% месячной нормы. Он отметил, что, по предварительным расчетам, в пятницу и субботу количество осадков может составить 50-70% месячной нормы.

Власти мегаполиса призывают граждан быть внимательнее на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Водителям следует быть аккуратнее на дорогах и строго соблюдать ПДД.