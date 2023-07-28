Словакия провела ротацию пожарных на Родосе

30 пожарных сменят коллег, которые были посланы туда на прошлой неделе, сообщил премьер Словакии Людовит Одор

БРАТИСЛАВА, 28 июля. /ТАСС/. Словакия направила 30 пожарных для помощи в ликвидации лесных пожаров на греческом острове Родос. Они сменят коллег, которые были посланы туда на прошлой неделе, сообщил журналистам премьер-министр Словакии Людовит Одор.

"30 наших пожарных вылетели в пятницу на Родос. Там будет произведена ротация в словацком отряде пожарных. Первая группа, состоящая из 30 пожарных, прибыла на остров вскоре после возникновения там чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров", - сказал Одор.

Словацкие пожарные будут находиться на Родосе в течение предстоящих двух недель. Их пребывание там может быть продлено, если греческие власти обратятся с соответствующей просьбой к Братиславе.

Словацкие специалисты задействованы в тушении пожаров в южной части Родоса. Им, в частности, удалось предотвратить распространение огня на один из объектов структуры энергоснабжения острова.