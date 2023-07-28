Совфед одобрил закон о внесении информации об условиях жизни детей-сирот в банк данных

Согласно документу, в таком банке должны указываться условия "жизни и воспитания несовершеннолетних подопечных"

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, который дополняет перечень обязательной информации в государственном банке данных о детях-сиротах, находящихся под опекой, сведениями об условиях их жизни и воспитания.

Документ вносит изменения в закон "О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей". Согласно действующим нормам в банке содержится информация о детях, оставшихся без попечения родителей. В частности, указываются имя, пол, возраст, приметы, состояние здоровья ребенка, его физическое и умственное развитие, особенности характера, причины отсутствия родительского попечения, состояние здоровья родителей, наличие несовершеннолетних братьев и сестер, совершеннолетних родственников, возможные формы устройства на воспитание в семьи. Кроме того, в банке данных размещается фотография ребенка.

Теперь, согласно одобренному закону, в банке данных должны указываться условия "жизни и воспитания несовершеннолетних подопечных".

Кроме того, в банк данных должна быть включена информация об эмоциональном и физическом развитии ребенка, его взаимоотношениях в семье и о соблюдении опекунами (попечителями) прав и законных интересов несовершеннолетнего подопечного, об обеспечении сохранности его имущества.

Получить информацию из банка могут граждане, желающие принять детей на воспитание в свою семью. Для получения конфиденциальной информации о детях они обязаны направить запрос региональному или федеральному оператору.