СФ одобрил закон, исключающий практику краткосрочных трудовых договоров с педагогами вузов

Теперь трудовые договоры с преподавателями вузов можно будет заключать на срок не менее трех лет

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, согласно которому трудовые договоры с преподавателями вузов могут заключаться на срок не менее трех лет. Закон разработан для исключения практики необоснованного заключения с педагогическими работниками, относящимися к профессорско-преподавательскому составу, краткосрочных трудовых договоров.

Изменения вносятся ст. 332 Трудового кодекса (ТК) РФ (особенности заключения и прекращения трудового договора с педагогическими работниками, относящимися к профессорско-преподавательскому составу). Документ был подготовлен во исполнение постановления Конституционного суда РФ от 15 июля 2022 года. Суд признал действующие нормы ТК РФ не соответствующими Конституции РФ, поскольку они допускают произвольное определение работодателем срока трудового договора, а также сроков продления срочного трудового договора при избрании работника по конкурсу на замещение ранее занимаемой им должности.

Закон прописывает в ТК РФ, что трудовые договоры на замещение должностей преподавателей вузов "заключаются на неопределенный срок либо на определенный срок, соответствующий срокам избрания по конкурсу на замещение соответствующей должности". Срок избрания определяется коллегиальным органом управления в соответствии с локальными нормативными актами образовательной организации и может быть установлен в пределах не менее трех лет и не более пяти лет.

Если трудовой договор носит заведомо срочный (временный) характер, допускается избрание по конкурсу на замещение на срок менее трех лет, но не менее чем на один год. Кроме того, закон содержит норму о приостановлении срочных трудовых договоров участников специальной военной операции на период их участия в боевых действиях.

"Закон разработан в целях исключения практики необоснованного заключения с педагогическими работниками, относящимися к профессорско-преподавательскому составу, краткосрочных трудовых договоров, предоставления им гарантии от произвольного установления работодателем слишком короткого срока трудового договора", - сказала глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.