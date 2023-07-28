СФ одобрил закон о трудовом воспитании школьников и о серебряных медалях для выпускников

Кроме того, в закон "Об образовании в Российской Федерации" вносится поправка, согласно которой дисциплину "Основы безопасности жизнедеятельности" переименуют в "Основы безопасности и защиты Родины"

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон об обязательном привлечении школьников к общественно полезному труду. Документ также возвращает серебряные медали для выпускников школ.

Изменения вносятся в закон "Об образовании в Российской Федерации". Из него исключается норма о запрете привлекать школьников к труду без согласия родителей.

Как отметила глава комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, закон "расширяет понятие "воспитание" в части формирования у детей трудолюбия, ответственного отношения к труду и его результатам". "К обязанностям школьников относятся поддержание в образовательной организации чистоты и порядка, участие в общественно полезном труде. Учеников можно привлекать к труду, не предусмотренному образовательной программой, соблюдая требования трудового законодательства", - сказала сенатор.

Закон наделяет образовательные организации компетенциями по содействию добровольческой (волонтерской) деятельности обучающихся, возлагает на школьников обязанность участвовать в общественно полезном труде с учетом их возрастных и психофизических особенностей.

Возвращение медалей и профориентация

Кроме того, согласно закону, выпускники 11-х классов, окончившие школу с двумя оценками "хорошо" и остальными "отлично" в аттестате, будут получать медаль "За особые успехи в учении" II степени (серебряная медаль). "Уже с нового учебного года лучшие школьники будут поощрены не только золотыми, но и серебряными медалями", - отметила Гумерова.

Также в закон "Об образовании в Российской Федерации" вносится поправка, согласно которой школьная дисциплина "Основы безопасности жизнедеятельности" (ОБЖ) будет переименована в "Основы безопасности и защиты Родины".

В закон вводится понятие профориентации для школьников. Разработчики инициативы полагают, что занятия по профориентации помогут детям выбрать профессию. Ответственным за порядок реализации мероприятий по профориентационной деятельности в школьной программе будет Минпросвещения РФ.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования, за исключением отдельных его положений, для которых установлены иные сроки вступления в силу. В частности, пункт о переименовании школьной дисциплины ОБЖ в "Основы безопасности и защиты Родины" вступит в силу с 1 сентября 2024 года.