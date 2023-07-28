В Геленджике запретили купаться в море

В городе объявили штормовое предупреждение

КРАСНОДАР, 28 июля. /ТАСС/. В Геленджике ввели запрет на купание в Черном море в связи со штормовым предупреждением, сообщается в Telegram-канале мэрии. Также запрет на купание в связи с погодными условиями ввели в Анапе.

"В связи с ухудшением погодных условий на всех 69 пляжных территориях Геленджика и округов ввели запрет на купание в море. Об этом свидетельствуют красные и черные флаги на пляжах и предупреждают спасатели. Причина тому - штормовое предупреждение, объявленное на части территорий Краснодарского края", - говорится в сообщении.

В связи с теми же обстоятельствами запрет на купание в Черном море ввели и власти Анапы. "В связи со штормом и сильным донным течением купание на пляжах Анапы временно запрещено. Будьте осторожны, не подвергайте жизнь и здоровье неоправданному риску", - говорится в Telegram-канале города-курорта.

Штормовое предупреждение объявили накануне. В Краснодарском крае до 29 июля включительно ожидаются ливни, возможны подъемы уровня воды в реках, есть опасность формирования смерчей над морем.