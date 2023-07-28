Зеленский привел в соответствие с новоюлианским календарем даты нескольких праздников

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об изменении дат нескольких праздников, связанных с религиозными событиями, тем самым приведя их в соответствие с новоюлианским календарем. Текст указа опубликован на официальном сайте главы государства.
Согласно документу, переносятся следующие праздники:
- День украинской письменности и языка - с 9 ноября на 27 октября;
- День украинского казачества - с 14 октября на 1 октября;
- День украинской государственности и "День крещения Киевской Руси - Украины" - с 28 июля на 15 июля;
- День усыновления - с 30 сентября на 17 сентября;
- День защитника Украины переименован в День защитников и защитниц Украины, а его празднование перенесено с 14 октября на 1 октября.
Кроме того, Зеленский распорядился отмечать 15 мая Международный день семьи, а 9 ноября - Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства.
Смена календаря
27 июля так называемый поместный собор раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) утвердил решение о переходе на новоюлианский календарь, который в том числе предусматривает перенос празднования Рождества на 25 декабря.
До сих пор все неканонические юрисдикции, объединившиеся в ПЦУ, так же как и каноническая Украинская православная церковь, жили по юлианскому календарю. Юлианским календарем пользуются также Русская (за исключением некоторых зарубежных приходов), Иерусалимская, Грузинская, Сербская и Польская православные церкви.
Новоюлианский календарь был разработан в начале 20-х годов ХХ века сербским астрономом Милутином Миланковичем (1879-1956). Тогда же начался переход на этот календарь ряда поместных православных церквей. Новоюлианский календарь до 28 февраля 2800 года будет полностью совпадать с григорианским, которым пользуются католики. При этом в православных церквях, перешедших на новоюлианский календарь, методика расчета для празднования Пасхи исчисляется по юлианскому календарю.