28 июля, 10:51

Зеленский привел в соответствие с новоюлианским календарем даты нескольких праздников

AP Photo/ Mindaugas Kulbis
Президент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo/ Mindaugas Kulbis

В частности, День украинской государственности и "День крещения Киевской Руси - Украины" перенесли с 28 июля на 15 июля

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об изменении дат нескольких праздников, связанных с религиозными событиями, тем самым приведя их в соответствие с новоюлианским календарем. Текст указа опубликован на официальном сайте главы государства.

Согласно документу, переносятся следующие праздники:

  • День украинской письменности и языка - с 9 ноября на 27 октября;
  • День украинского казачества - с 14 октября на 1 октября;
  • День украинской государственности и "День крещения Киевской Руси - Украины" - с 28 июля на 15 июля;
  • День усыновления - с 30 сентября на 17 сентября;
  • День защитника Украины переименован в День защитников и защитниц Украины, а его празднование перенесено с 14 октября на 1 октября.

Кроме того, Зеленский распорядился отмечать 15 мая Международный день семьи, а 9 ноября - Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства.

Смена календаря

27 июля так называемый поместный собор раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) утвердил решение о переходе на новоюлианский календарь, который в том числе предусматривает перенос празднования Рождества на 25 декабря.

До сих пор все неканонические юрисдикции, объединившиеся в ПЦУ, так же как и каноническая Украинская православная церковь, жили по юлианскому календарю. Юлианским календарем пользуются также Русская (за исключением некоторых зарубежных приходов), Иерусалимская, Грузинская, Сербская и Польская православные церкви.

Новоюлианский календарь был разработан в начале 20-х годов ХХ века сербским астрономом Милутином Миланковичем (1879-1956). Тогда же начался переход на этот календарь ряда поместных православных церквей. Новоюлианский календарь до 28 февраля 2800 года будет полностью совпадать с григорианским, которым пользуются католики. При этом в православных церквях, перешедших на новоюлианский календарь, методика расчета для празднования Пасхи исчисляется по юлианскому календарю. 

Теги:
УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
© Информационное агентство ТАСС
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