На выставке "Станция Манеж" в рамках урбанфорума покажут автомобили Aurus и "Москвич"

В экспозиции также будут представлены восемь автомобилей, созданных в 1970-1990-х годах

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Посетители выставки "Станция Манеж" на Московском урбанистическом форуме в середине августа смогут увидеть автомобили Aurus и "Москвич". Гости также получат шанс попробовать себя в роли машиниста метро и узнают больше о карьере в транспортном комплексе столицы, сообщила пресс-служба департамента транспорта Москвы.

"Музей гаража особого назначения презентует на выставке "Станция Манеж" разработанный на предприятии "НАМИ" водородный автомобиль NAMI Hydrogen на базе Aurus Senat и первый электромотоцикл бренда Aurus Merlon. Музей транспорта Москвы представит "Аллею славы Москвича" - выставку, посвященную экспериментальным образцам автомобилей завода "Москвич" и людям, которые их создавали", - отметили в пресс-службе.

Кроме этого, в экспозиции будут представлены восемь автомобилей, созданных в 1970-1990-х годах и так и не увидевших серийного производства - от внедорожного "Москвич-2150" до перспективной разработки "Автомобиль 2000 года". Отдельный раздел будет посвящена развитию в Москве регулярного речного электротранспорта, который начал курсировать в этом году. На стенде в виде салона речного трамвайчика посетители почувствуют себя пассажирами новейшего электросудна, узнают о планах развития этого вида транспорта и круизах "Речное Золотое кольцо".

"Мы продолжаем готовиться к открытию постоянной экспозиции Музея транспорта Москвы в гараже Константина Мельникова на Новорязанской улице. Уже в следующем году он начнет принимать посетителей. Уверен, наш музей также станет одним из самых интересных и популярных в Москве, а пока вы можете узнать много нового о транспорте на нашей выставке в Манеже", - отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Для родителей с детьми на выставке будет работать семейный досуговый центр. Маленьким посетителям предложат освоить работу с 3D-конструкциями и попробовать себя в роли дизайнеров.