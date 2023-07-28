В Москве откроют центры сертификации качества подготовки электротехников

В рамках союза будут разработаны единые стандарты профессий, открыты центры сертификации качества подготовки и переподготовки кадров и многое другое

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Московский колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26, Национальный исследовательский университет "МЭИ" и компания "ИЭК Холдинг" подписали соглашение о сотрудничестве и создании Союза профессиональных электротехников. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Сейчас в Москве мы активно улучшаем подходы к обучению в колледжах, делаем их ориентированными на практику, воспитываем подготовленных специалистов, думаем об их бесшовном трудоустройстве. Для этого особенно важно, чтобы колледжи четко знали потребности и современные запросы работодателей, были в постоянном контакте с ними. Один из результатов такого взаимодействия - намерение о создании в Москве Союза профессиональных электротехников", - сказала Ракова, чьи слова приводит пресс-служба соцкомплекса правительства Москвы.

В рамках союза будут разработаны единые стандарты профессий, открыты центры сертификации качества подготовки и переподготовки кадров, будет создана общая база специалистов и работодателей для сопровождения карьерного трека.

Союз профессиональных электротехников будет представлять собой экспертное сообщество педагогов, ученых и производственников - профессионалов, которые знают отрасль изнутри и понимают, как ее развивать, и каких специалистов готовить для экономики города.

Отдельным направлением деятельности союза станет работа с профессиональной ориентацией школьников. В планах - помощь в получении востребованных инженерных и рабочих специальностей в сфере электромонтажа, электрификации, энергетики и электротехники в промышленной и строительной отраслях.

Участники соглашения

"Планируем в партнерстве с передовыми учебными заведениями и промышленными компаниями организовывать новые современные площадки для апробации и разработки профессиональных стандартов. Одну из первых таких мастерских откроем в колледже "26 Кадр", - цитирует пресс-служба директора по персоналу компании "ИЭК Холдинг" Наталию Бельскую.

Колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга №26 входит в 100 лучших организаций среднего профессионального образования России, он ежегодно выпускает свыше 1,2 тыс. квалифицированных специалистов в области архитектуры и дизайна, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, информатики и логистики, химических технологий, электромонтажа и других направлений.

"Национальный исследовательский университет "МЭИ" как научно-образовательный центр, с которым сотрудничают крупнейшие энергетические компании и предприятия промышленного и аэрокосмического комплекса, полностью поддерживает инициативу создания центров сертификации и платформы "носителей практик". База соискателей в сфере электротехники с информацией об их практических навыках и квалификации облегчит работодателям поиск необходимых кадров, а специалисты смогут подбирать себе подходящие вакансии и планировать карьерный путь", - приводятся пресс-службой слова проректора НИУ "МЭИ" Владимира Замолодчикова.

В колледжах Москвы 20 июня стартовала приемная кампания. Город предлагает абитуриентам около 24 тыс. бюджетных мест для получения востребованных профессий и специальностей. Это почти на 20% больше, чем в прошлом году. Подать заявления можно до 15 августа на портале mos.ru или в колледже с помощью специалистов приемной комиссии. На специальности, где предусмотрены дополнительные вступительные испытания, прием заявлений завершается 10 августа, заключили в пресс-службе соцкомплекса.