Каноническая УПЦ завершила литургию и крестный ход в лавре в День Крещения Руси

По данным информационно-просветительского отдела церкви, праздничная служба, которую проводил предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий, состоялась возле Крестовоздвиженского храма лавры

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Прихожане канонической Украинской православной церкви (УПЦ) покидают территорию Киево-Печерской лавры, где проходила литургия и крестный ход, посвященные 1035-летию Крещения Руси. Об этом сообщает украинское издание "Страна".

По данным информационно-просветительского отдела УПЦ, праздничная служба, которую проводил предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий, состоялась возле Крестовоздвиженского храма лавры. На размещенных в Telegram-канале УПЦ кадрах было видно, что площадь заполнена людьми. После литургии был организован крестный ход по территории Нижней лавры.

По данным "Страны", часть верующих осталась на молитвенное стояние у главных ворот лавры. Полиция усилила меры безопасности, но информации об инцидентах не поступало.

В то же время глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний (Думенко) провел праздничную службу в главном храме Киево-Печерской лавры - Успенском соборе, который расположен на территории Верхней лавры.

В конце декабря прошлого года руководство музея-заповедника "Киево-Печерская лавра" заявило, что истек срок аренды УПЦ Успенского собора, и отказалось ее продлевать. Уже 7 января глава ПЦУ, которую не признают ни Русская, ни Украинская православные церкви, Епифаний провел в нем рождественскую службу. Он неоднократно заявлял, что ПЦУ будет добиваться передачи лавры в свое распоряжение. После власти Украины несколько раз давали разрешение раскольникам на проведение служб в главном соборе лавры.

В марте этого года с УПЦ в одностороннем порядке разорвали и договор аренды Нижней лавры и потребовали от монахов покинуть обитель. Монахи УПЦ отказались выполнять незаконные требования, обе стороны обратились в суд. Несмотря на отсутствие решения суда, украинские власти начали разработку стратегии для Киево-Печерской лавры на 2023-2051 годы. Утром 6 июля при содействии полиции началась смена замков и захват ряда корпусов, которые находятся в ведении УПЦ.

Власти Украины в последние годы активно проводят курс на вытеснение УПЦ, в том числе поощряют переход ее религиозных общин в юрисдикцию ПЦУ. По поручению президента страны Владимира Зеленского правительство подготовило и внесло в парламент законопроект, который позволит запретить УПЦ в стране, если украинские власти придут к выводу, что она связана с Россией. В течение последнего года в отношении священников УПЦ выдвигаются обвинения в госизмене, вводятся санкции. В свою очередь власти на местах лишают УПЦ права на аренду земли под храмами.