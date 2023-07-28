Более 700 водителей тестируют электронные путевые листы в автобусных парках Москвы

Заммэра города Максим Ликсутов отметил, что переход на электронные путевые листы снизит нагрузку на водителей

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Свыше 700 из 14 тыс. водителей, работающих в столичных автобусных парках, тестируют электронный формат путевых листов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

"Мы провели первые испытания электронных путевых листов для водителей наземного городского транспорта вместе с Ространснадзором. [Заммэра Москвы] Максим Ликсутов сообщил, что сейчас Мосгортранс тестирует три решения от российских IT-компаний. Сегодня к цифровой системе подключены более 700 водителей в автобусных парках - на площадках "Очаково", "Фили" и "Бибирево". После успешных испытаний выберут лучший процесс и внедрят для работы всех 14 тыс. водителей городского перевозчика", - говорится в сообщении.

По словам Ликсутова, которые приводит пресс-служба, столица внедряет современные технологии с целью упрощения работы с документами для сотрудников.

"Переход на электронные путевые листы снизит нагрузку на водителей - от их самочувствия зависит безопасность поездок. Также это позволит им быстрее выходить на маршрут и лучше соблюдать расписание. Это соответствует задаче мэра Москвы Сергея Собянина по повышению комфорта наземного городского транспорта", - отметил он.

Изменения в №259-ФЗ вступили в силу 1 марта 2023 года, теперь электронный путевой лист считается в России официальным перевозочным документом. В нем содержатся данные о результате медосмотра водителя, маршруте и техническом состоянии транспорта.