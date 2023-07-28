Собянин оценил ход работ по благоустройству участков парка "Яуза"

Мэр Москвы отметил, что работы завершат в 2023 году

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход комплексного благоустройства участков парка "Яуза" вдоль Сухонской улицы и Олонецкого проезда, ответив, что работы завершат в 2023 году.

"Мы с 2017 года [благоустройство парка "Яуза"] начали, в основном - в 2022 году, 2019 году, 2017 году некоторые участки проходили. Просто гигантский объем, несколько районов вокруг. И практически в этом году все закончим, несколько остается участков, но это промзоны и какие-то крупные инвестиционные проекты. Года два еще будем заниматься. <...> Можете гордиться, вы живете рядом с самым большим парком Москвы", - сказал Собянин, добавив, что в планах сделать несколько пляжных зон и бассейны с подогревом вдоль Яузы.

Как сообщается в материалах мэрии, в 2023 году работы по благоустройству сконцентрированы в пойме Яузы вдоль Сухонской улицы, Олонецкого проезда, Сельскохозяйственной улицы и вблизи Ростокинского акведука на общей площади 118,6 га. Вдоль Сухонской улицы, между 1-м Медведковским и Новоосташковским мостами будет проложен веломаршрут. Своя дорожка появится и у любителей бега - со стороны Олонецкого проезда, на другом берегу Яузы. В ходе работ обновят экотропы с пешеходными мостами и смотровыми площадками.

На Сухонской улице отремонтируют существующие и обустроят новые лестничные спуски и подпорные стены. Здесь же отремонтируют открытую летнюю сцену и партер для проведения культурных мероприятий. Вдоль Сухонской улицы и Олонецкого проезда для маленьких жителей обустроят 16 детских площадок. Для любителей активного отдыха обновят и создадут 24 современные спортивные площадки, в том числе для баскетбола, волейбола, панна-футбола, большого и настольного тенниса, воркаут, а также скейт-парк.

По пожеланию местных жителей будут организованы три площадки для выгула собак и четыре голубятни. Комфорт и безопасность прогулок обеспечат свыше 1,6 тыс. опор наружного освещения и более 700 малых архитектурных форм. В рамках озеленения разобьют 169,5 тыс. кв. м газонов. На данный момент выполнено 75% работ. На объекте задействовано свыше 400 человек и 35 единиц техники. Завершить благоустройство парка "Яуза" вдоль Сухонской улицы и Олонецкого планируется в сентябре 2023 года.

Кроме того, одновременно ведутся работы по благоустройству еще двух участков парка "Яуза" - вдоль Сельскохозяйственной улицы и вблизи Ростокинского акведука. С завершением работ на участках этого года проект создания единого рекреационного пространства "Парк Яуза" будет реализован на 90%. В планах на 2024 год - завершение благоустройства участков вдоль Сельскохозяйственной улицы и вблизи Ростокинского акведука, а также начало работ на участке вдоль поймы реки Яузы по Чукотскому проезду.