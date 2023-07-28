В центре Москвы построят детсад на 200 мест

Суммарная поэтажная площадь объекта составит 6,6 тыс. кв. м

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Детский сад на 200 мест построят в Басманном районе столицы. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Новый детский сад должен быть востребован жителями района. Объект будет возведен в рамках адресной инвестиционной программы за счет средств городского бюджета", - сказал Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба стройкомплекса столичного правительства.

Как уточнила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, объект появится по адресу: ул. Госпитальный Вал, д. 3, к. 1 (Центральный административный округ). "Суммарная поэтажная площадь детского сада составит 6 632 кв. м. Рассчитано дошкольное учреждение будет на 200 воспитанников", - сказала Пятова.

Она добавила, что на земельном участке площадью 0,66 га находится жилой дом, признанный аварийным и подлежащий сносу.

"Мэром Москвы Сергеем Собяниным ставится задача по созданию для жителей всех районов разветвленной и удобной инфраструктуры. При этом акцент делается именно на создание в первую очередь социальной инфраструктуры. При этом важно, чтобы пользоваться ими могли все жители данного района", - заключила Пятова.