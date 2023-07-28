Использование сухопутного коридора в Крым активизировало дорожные работы на Херсонщине

По словам врио губернатора региона Владимира Сальдо, техники и материалов хватает

ГЕНИЧЕСК, 28 июля. /ТАСС/. Дорожное строительство и ремонт в Херсонской области активизировались после начала активного использования сухопутного коридора в Крым через новые регионы России, сообщил в пятницу в своем Telegram-канале врио губернатора региона Владимир Сальдо.

"Буквально на днях закончен ремонт участка Великая Лепетиха - Геническ, в ближайших планах - капитальный ремонт дороги на Каланчак и Армянск. Можно сказать, что запуск альтернативного маршрута в Республику Крым через Херсонскую область активизировал дорожное строительство в нашем регионе", - написал Сальдо.

Он уточнил также, что работники предприятия "Херсон Автодор" ремонтируют покрытие на дороге Скадовск - Железный Порт. "Дорожники ведут ямочный ремонт, используя асфальтобетонную смесь с недавно запущенного в работу Каланчакского асфальтового завода. Техники и материалов хватает, зарплаты достойные, ребята трудятся ударно", - добавил Сальдо.