28 июля, 11:24
Атака на Крымский мост

Использование сухопутного коридора в Крым активизировало дорожные работы на Херсонщине

По словам врио губернатора региона Владимира Сальдо, техники и материалов хватает

ГЕНИЧЕСК, 28 июля. /ТАСС/. Дорожное строительство и ремонт в Херсонской области активизировались после начала активного использования сухопутного коридора в Крым через новые регионы России, сообщил в пятницу в своем Telegram-канале врио губернатора региона Владимир Сальдо.

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"Буквально на днях закончен ремонт участка Великая Лепетиха - Геническ, в ближайших планах - капитальный ремонт дороги на Каланчак и Армянск. Можно сказать, что запуск альтернативного маршрута в Республику Крым через Херсонскую область активизировал дорожное строительство в нашем регионе", - написал Сальдо.

Он уточнил также, что работники предприятия "Херсон Автодор" ремонтируют покрытие на дороге Скадовск - Железный Порт. "Дорожники ведут ямочный ремонт, используя асфальтобетонную смесь с недавно запущенного в работу Каланчакского асфальтового завода. Техники и материалов хватает, зарплаты достойные, ребята трудятся ударно", - добавил Сальдо. 

Теги:
РоссияКрымСальдо, Владимир ВасильевичАтака на Крымский мост
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