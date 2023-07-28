В 21 городском округе Подмосковья 29 и 30 июля пройдет акция по проверке здоровья

В частности, выездные бригады врачей будут работать в Ленинском, Подольске и Щелкове

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Акция по проверке состояния организма "Проверь здоровье в парке" пройдет 29 и 30 июля в 21 городском парке Московской области, в пятницу сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"В эти входные, 29 и 30 июля, в Подмосковье пройдет акция "Проверь здоровье в парке". Выездные бригады врачей будут работать в 21 городском округе: в Ленинском, Подольске, Щелкове, Коломне, Химках и других", - говорится в сообщении.

В тексте отмечается, что пациенты смогут пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, сдать общий анализ крови и другие анализы. При необходимости пациентов направят в поликлинику для прохождения более углубленного обследования. Для прохождения профосмотра при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

"Мы продолжаем выездные диагностические акции в парках. Это удобно, поскольку получить консультацию врача и сдать анализы можно, не посещая поликлинику. Такой возможностью воспользовались уже более 4 тыс. человек", - привели в материале слова первого зампредседателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.