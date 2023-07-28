Депутат Занко предлагает создать мемориал городам-героям в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург остался единственным городом-героем, в котором нет такого объекта

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко ("Единая Россия) предложила губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову создать мемориал городам-героям в городе. Об этом сообщили в пресс-службе Занко.

"Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко направила депутатский запрос на имя губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова с просьбой рассмотреть возможность создания мемориала городам-героям в Северной столице. Таким образом, в России больше не останется городов-героев, не имеющих такого памятного места", - говорится в сообщении.

Санкт-Петербург остался единственным городом-героем, в котором нет такого мемориала, сообщили ранее Занко жители города, отметили в пресс-службе. По задумке парламентария памятное место должно состоять из аллеи городов-героев с каменными блоками, внутри которых будут заложены капсулы с землей с мест сражений.

"Мемориал городов-героев в Северной столице даст возможность сохранить и передать будущим поколениям память о невероятном подвиге наших героев. Капсулы с землей с мест сражений станут символом вечной связи с историей, напоминая нам о цене мира и единства народа. Тем более такая аллея должна быть в Санкт-Петербурге, в городе, где всегда уделялось особое внимание памятным событиям Великой Отечественной войны. Ее создание еще раз покажет важность единства нашего народа, важность вклада всей страны в общую Победу", - подчеркнула Занко.

Как отметила депутат, памятное место может стать подарком городу к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, которая будет отмечаться в 2025 году.

Почетного звания "город-герой" удостоены города СССР, прославившиеся своей героической обороной в период Великой Отечественной войны. Это Москва, Ленинград (ныне Санкт-Петербург), Волгоград, Киев, Одесса, Севастополь, Новороссийск, Керчь, Минск, Тула, Мурманск, Смоленск и Брестская крепость (крепость-герой).