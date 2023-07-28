В России численность амурских тигров превысила 750 особей

Как отметил гендиректор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев, за 10 лет удалось создать устойчивую систему охраны животного мира

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Численность амурских тигров в России превысила 750 особей, включая тигрят. Об этом рассказали в пятницу на пресс-конференции, посвященной Международному дню тигра, который отмечается 29 июля, генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев и советник руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, руководитель рабочей группы по подготовке и проведению сплошного учета амурского тигра в 2021-2022 годах Амирхан Амирханов.

"За прошедшие 10 лет, как показала практика, численность тигров отрегулирована. <...> По состоянию на март нынешнего года в стране насчитывалось не менее 750 особей тигра, включая тигрят", - отметил Арамилев.

В 2005 году численность тигров оценивалась в 450-500, а в 2015 году - около 600, сообщил Амирханов.

За 10 лет, как рассказал гендиректор центра "Амурский тигр", удалось создать устойчивую систему охраны животного мира. РФ стала мировым лидером по возвращению животных в дикую природу, в том числе хищников, которые в определенных условиях могут представлять опасность, и в том числе животных с огнестрельными ранениями после сложных операций. Так, 18 тигров вернулись в естественную среду. Удалось восстановить группировку тигров в Еврейской автономной области, откуда тигр исчез в конце 1970-х годов и не обитал до 2012 года. Тигры закрепились в Амурской области, где одна из тигриц принесла потомство.

Первая охранная грамота для тигра

Как напомнил Арамилев, недавно отмечалось 75-летие первого нормативного правового акта, запрещавшего охоту на амурского тигра. Документ был найден в архиве - это решение № 355 Исполнительного комитета Хабаровского краевого Совета депутатов трудящихся от 14 июня 1948 года "О правилах и сроках производства охоты и ведения охотничьего хозяйства на территории Хабаровского края".

Сначала запрет распространялся только на территорию Хабаровского края, позже к нему присоединился Приморский край, а затем и все остальные регионы ареала тигра.

Оригинал документа хранится в Государственном архиве Хабаровского края. Это стало первым в мире запретом на охоту на тигра. Так, например, в Индии охоту на него запретили лишь в 1971 году.