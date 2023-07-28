Минтруд заявил об отсутствии необходимости вводить четырехдневную рабочую неделю

По словам главы ведомства Антона Котякова, действующие нормы законодательства всецело позволяют работодателям организовывать гибкий график работы для своих сотрудников

САМАРА, 28 июля. /ТАСС/. Глава Минтруда РФ Антон Котяков не видит необходимости законодательно закреплять в стране четырехдневную рабочую неделю.

"У нас на сегодняшний день нет необходимости четырехдневной рабочей недели, я вас уверяю. Наверное, большинство граждан хотят иметь возможность льготного свободного графика работы, но это предмет дискуссии со своим работодателем. Действующие нормы законодательства всецело позволяют работодателям организовывать гибкий график работы для своих сотрудников, трех- и четырехдневные рабочие недели, возможность комбинации дистанционной занятости вместе с фактическим нахождением на месте работы. Поэтому я необходимости в изменении трудового законодательства с четким закреплением четырехдневной рабочей недели не вижу", - сказал он журналистам.

По данным последнего исследования Superjob, идею введения четырехдневной рабочей недели поддерживают 49% граждан России. Против нее выступают 28% россиян - это самое низкое значение за последние четыре года. Среди россиян, работающих по графику пятидневной рабочей недели, 64% уверены, что смогли бы выполнить за четыре рабочих дня столько же работы, сколько и за пять. Каждый пятый (21%) не справился бы с этой задачей. В опросе сервиса приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны.