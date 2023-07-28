Гинцбург сообщил, что клинические испытания вакцины от ротавируса почти завершили

Директор центра им. Гамалеи заявил о готовности сотрудничать со странами Африки по этому направлению

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Российская вакцина от ротавируса находится на конечной стадии клинических испытаний, Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России готов сотрудничать со странами Африки по этому направлению. Об этом сообщил директор центра Александр Гинцбург, выступая на экономическом и гуманитарном форуме Россия - Африка.

"На конечных стадиях клинических испытаний находится вакцина ротавирусная, отечественная вакцина, созданная по технологии вирусоподобных частиц. Эта технология нужна, когда в одной вакцине надо совместить много антигенов, в данном случае шесть различных антигенов ротавируса, которые циркулируют на территории нашей страны", - сказал он.

Гинцбург уточнил, что аналогичные вакцины уже адаптированы к конкретным регионам Африки. "Мы с африканскими коллегами готовы сотрудничать и создавать", - отметил он.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.