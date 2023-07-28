На станции "Физтех" установили первый в московском метро регулируемый стрелочный перевод

Благодаря усовершенствованной стрелке обслуживание нового участка Люблинско-Дмитровской линии станет значительно удобнее, отметил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Работы по бетонированию регулируемого стрелочного перевода начались на строящейся станции "Физтех" Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Регулируемый стрелочный перевод впервые смонтирован в Московском метрополитене, он расположен в оборотных тупиках станции "Физтех" и необходим для оборота и отстоя поездов", - сказал Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Он отметил, что благодаря усовершенствованной стрелке обслуживание нового участка Люблинско-Дмитровской линии станет значительно удобнее. Гендиректор АО "Мосметрострой" Сергей Жуков добавил, что монтаж экспериментального стрелочного перевода произвели специалисты дочерней компании Мосметростроя - СМУ-12. "Особенность этой стрелки в том, что раньше на шпалах LVT после бетонирования невозможно было регулировать колею и ординату, а теперь это можно делать за счет регулируемых подрельсовых подкладок", - пояснил Жуков.

По его словам, монтаж регулируемого стрелочного перевода практически не отличается от того, как это делали раньше. "Полностью завершить укладку путевого бетона в тупиках станции "Физтех" планируем в конце июля", - сообщил глава Мосметростроя.

Участок продления Люблинско-Дмитровской линии метро протяженностью около 6 км включает станции "Яхромская", "Лианозово" и "Физтех". Запуск нового участка снизит нагрузку на станции "Алтуфьево" и "Селигерская" до 15%, на Дмитровское шоссе и Лианозовский проезд - до 7%. Ожидается, что порядка 500 тыс. человек смогут быстрее добираться до дома, работы и учебы. Это жители и работающие в пяти районах Москвы, городе Долгопрудный, студенты и сотрудники МФТИ. Впервые метро придет в районы Восточное Дегунино, Дмитровский и Северный.