Экзарх Африки заявил о разочаровании в западных церквях

По словам митрополита Клинского Леонида, причиной этому послужил их отказ от библейского нравственного учения в пользу в том числе гомосексуализма

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Народы Африки разочаровались в западных церквях из-за отказа от библейского нравственного учения в пользу в том числе гомосексуализма. Об этом заявил патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид на экономическом и гуманитарном форуме Россия - Африка.

"В последние годы разочарование африканцев в западных церквах усилилось из-за взятого теми курса на отказ от библейского нравственного учения в пользу гомосексуализма, трансгендердизма, феминизма и других извращений", - рассказал экзарх.

При этом он отметил, что православие отвечает многим стремлениям африканцев. По его словам, сейчас происходит "взрывной рост" последователей русского православия в Африке. "Всего за 1 год и 7 месяцев деятельности патриаршего экзархата Африки количество африканских приходов Русской православной церкви увеличилось с 5 до 200. А количество стран, где есть эти приходы, выросло с 4 до 25. Именно РПЦ может стать и уже становится мостом, соединяющим наши страны и народы", - рассказал митрополит Леонид.

Клирик патриаршего экзархата Африки в Танзании архимандрит Захария Мулингва также отметил, что многие используют религию для политических манипуляций, а сотрудничество между Россией и Африкой может способствовать процессу миротворчества.

"Попытки со стороны Запада разрушить основу традиционных нравственных норм, насадить альтернативное понимание морали, исказить институт семьи и брака, внедрить другие новшества, которые традиционными религиями воспринимаются как греховные, вызывают решительное отторжение в африканских странах - это сближает их с Россией. Нам необходимо совместно противостоять этому давлению, используя имеющиеся внутренние механизмы, и широко взаимодействовать на международных площадках", - сказал клирик.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.