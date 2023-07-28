На северо-западе Москвы рядом со стадионом "Спартак" построят торговый центр

Суммарная поэтажная площадь объекта составит более 8,5 тыс. кв. м

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Торговый центр появится в составе многофункциональной застройки территории бывшего Тушинского аэрополя, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Объект будет построен по адресу: Волоколамское шоссе, вл. 65А (СЗАО).

"Новый торговый центр может быть востребован среди населения: недалеко находятся как давно заселенные городские кварталы, так и многочисленные новостройки, а также "Открытие Банк Арена" (стадион "Спартак"). Благодаря расположению на Волоколамском шоссе будет обеспечена хорошая транспортная доступность. Кроме того, строительство ТЦ позволит создать в районе новые рабочие места", - сказал Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Как уточнила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, заявителю одобрено строительство торгового центра суммарной поэтажной площадью более 8,5 тыс. кв. м на земельном участке площадью около 0,25 га. Сейчас здесь расположено нежилое двухэтажное здание площадью 544 кв. м, которое будет снесено.