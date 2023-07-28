28 июля, 12:22
Военная операция на Украине

В Махачкале школу назовут в честь погибшего в ходе СВО военнослужащего Алексея Суханова

Майор Суханов погиб от минометного обстрела в ходе обороны поселка Владимировка в ДНР

МАХАЧКАЛА, 28 июля. /ТАСС/. Школу в Махачкале назовут в честь погибшего в ходе СВО при исполнении воинского долга Алексея Суханова. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

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"Память героически погибшего майора Алексея Сергеевича Суханова будет увековечена - его именем назовут одну из новых школ Махачкалы. Алексей Суханов - один из героев российского флота, который отдал жизнь за безопасность Родины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что под командованием Алексея Суханова шли ожесточенные оборонительные бои против вражеской пехоты и бронетехники в поселке Владимировка в ДНР. "Комбат находился вместе со своими морпехами и руководил боем с передовых позиций, проявляя мужество и профессионализм. Владимировку враг так и не взял: морпехи отразили наступление и сами пошли в атаку. Но уже без своего комбата. Майор Суханов погиб от минометного обстрела, когда выводил танки перед наступающим врагом", - добавили в пресс-службе. 

Теги:
РоссияДагестанВоенная операция на Украине
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