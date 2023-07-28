ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину составляет почти 77%

По данным опроса, работу председателя правительства Михаила Мишустина одобряют 51,4% респондентов

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину согласно опросу, проведенному с 17 по 23 июля, составляет 76,8%. Таковы данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в пятницу, опрос проводился среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 76,8% участников опроса (минус 0,5 п. п.), а вот уровень одобрения деятельности президента сократился на 1,2 п. п. и составляет 73,2%", - отмечается в исследовании.

Деятельность правительства РФ одобряют 48,5% опрошенных (минус 1,3 п. п.), а работу председателя правительства Михаила Мишустина - 51,4% респондентов (плюс 0,2 п. п.). О доверии Мишустину заявили 59,9% опрошенных (минус 0,4 п. п.).

Высказали респонденты и свое отношение к главам парламентских партий. Так, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 32,3% (минус 1,3 п. п.), лидеру "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову - 29,7% (плюс 2,4 п. п.), лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 15,5% (минус 0,7 п. п.), председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 7,8% (минус 0,4 п. п.).

Уровень поддержки "Единой России" составил 38,5% (минус 0,4 п. п.), КПРФ - 10% (плюс 0,1 п. п.), ЛДПР - 9,8% (плюс 0,6 п. п.), "Справедливой России - За правду" - 5,3% (плюс 0,5 п. п.), "Новых людей" - 4,2% (минус 0,1 п. п.).