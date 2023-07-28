28 июля, 12:18,
обновлено 28 июля, 12:31

Центр имени Гамалеи готов сделать интраназальную вакцину от ковида для детей до шести лет

По словам директора центра Александра Гинцбурга, такая форма введения лишена побочных эффектов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Ученые Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России готовы разработать интраназальную вакцину от коронавирусной инфекции для детей в возрасте до шести лет. Об этом сообщил директор центра Александр Гинцбург.

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"Если будет минимальное финансирование, то будет сделана интраназальная вакцина на основе вакцины "Спутник V", которая охватит группу детишек от шести [лет] и ниже. Данная форма введения абсолютно лишена побочных эффектов, как ранее было показано на "Спутнике V", - сказал он на форуме Россия - Африка.

Гинцбург пояснил журналистам, что речь идет о вакцинном препарате, ориентированном на детей в возрасте от нуля до шести лет.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка. 

Теги:
РоссияСаммит Россия – АфрикаПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в РоссииГинцбург, Александр Леонидович
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