Центр имени Гамалеи готов сделать интраназальную вакцину от ковида для детей до шести лет

По словам директора центра Александра Гинцбурга, такая форма введения лишена побочных эффектов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Ученые Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России готовы разработать интраназальную вакцину от коронавирусной инфекции для детей в возрасте до шести лет. Об этом сообщил директор центра Александр Гинцбург.

"Если будет минимальное финансирование, то будет сделана интраназальная вакцина на основе вакцины "Спутник V", которая охватит группу детишек от шести [лет] и ниже. Данная форма введения абсолютно лишена побочных эффектов, как ранее было показано на "Спутнике V", - сказал он на форуме Россия - Африка.

Гинцбург пояснил журналистам, что речь идет о вакцинном препарате, ориентированном на детей в возрасте от нуля до шести лет.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.