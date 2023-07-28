ТАСС презентовал ленты на иностранных языках для представителей СМИ Африки

Руководитель редакции информации для иностранных подписчиков агентства Ирина Ряполова обратила внимание на то, что на лентах публикуются новости по широкому кругу тем, охватывающему не только политику, экономику и международные отношения, но и социальную, культурную и гуманитарную сферы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Руководитель редакции информации для иностранных подписчиков ТАСС Ирина Ряполова представила руководителям информационных агентств и СМИ Африки информационные продукты ТАСС на иностранных языках в рамках Второго медиафорума Россия - Африка.

"В текущей повестке и обстановке на международной арене нашей зарубежной аудитории особенно важно получать новости на своих национальных языках, отражающие российскую точку зрения. Поэтому ТАСС принял решение активизировать работу по выпуску лент на иностранных языках. Наши компетенции, многолетняя безупречная репутация в профессиональной среде позволили создать качественные информационные продукты на иностранных языках, отвечающие главным принципам ТАСС, - точности и объективности фактов", - отметила Ряполова.

Она обратила внимание присутствующих на то, что на лентах агентства публикуются новости по широкому кругу тем, охватывающему не только политику, экономику и международные отношения, но и социальную, культурную и гуманитарную сферы. "Важно, что при формировании лент делается акцент на событиях, актуальных для конкретного региона. Для максимально углубленного освещения по каждому направлению работает отдельная редакционная команда с высокопрофессиональными корреспондентами, переводчиками и редакторами", - подчеркнула руководитель профильной редакции.

Пакет предложений

Ряполова обратила внимание участников панельной сессии на продукт агентства TASS English News Service - главную общественно-политическую ленту ТАСС для международной аудитории, на которой ежедневно в непрерывном режиме публикуется до 300 сообщений. Вторым знаковым продуктом ТАСС Ряполова назвала Russian Defense & Technologies Newswire - информационно-аналитическую ленту военно-технической и оборонной тематики.

В 2021 году появились ленты на испанском и французском языках. Ежедневно на каждой из них выходит порядка 200 новостей. А в 2022 году агентство запустило ленты на китайском и арабском языках, на которых ежедневно размещается порядка 100 новостных сообщений. Доступ к этим четырем лентам бесплатный.

Работа на результат

Менее чем за год новые ленты ТАСС на иностранных языках показали высокую востребованность среди профессиональных аудиторий. Количество подписчиков ТАСС увеличилось на 50%, а иноленты прочно вошли в топ самых читаемых продуктов агентства. "Мы довольны результатами и высоко оцениваем перспективы развития данной линейки продуктов", - отметила Ирина Ряполова.

Она напомнила, что для быстрого и удобного распространения информации среди подписчиков агентство ТАСС использует как традиционные каналы - через FTP, API, e-mail, так и новые высокотехнологичные. "Новостной терминал ТАСС - современный оперативный инструмент, где в круглосуточном режиме можно получать информационные продукты. Терминал дает широкие возможности для кастомизации благодаря гибким настройкам и понятному интерфейсу. Кроме того, теперь новости ТАСС на английском, испанском и французском языках доступны широкой аудитории и в Telegram-каналах", - продолжила Ряполова.

В завершение презентации она отметила, что в странах Африки ТАСС сотрудничает с ведущими информационными агентствами, телекомпаниями, общественно-политическими изданиями и другими СМИ и намерен расширять взаимодействие с ними.

Второй медиафорум предусмотрен программой второго саммита Россия - Африка, который проходит в Санкт-Петербурге 27-28 июля. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс.