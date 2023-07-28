Прощание с Ниной Дробышевой пройдет 29 июля в Театре имени Моссовета

В театре выразили глубокие соболезнования родным и близким актрисы

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ниной Дробышевой, которая умерла 27 июля на 85-м году жизни, состоится 29 июля в Театре имени Моссовета, сообщает сайт театра.

"Прощание с Ниной Ивановной Дробышевой состоится 29 июля в 11:00 в театре", - говорится в сообщении.

Дробышева сыграла в десятках фильмов, в том числе в "Чистом небе", "Двух капитанах", "Улице полной неожиданностей", киноленте "Волк". В Театре им. Моссовета она работала с 60-х годов. Почти вся театральная жизнь актрисы связана с моссоветовской сценой, на которой она дебютировала в спектакле "В дороге" Виктора Розова.

В театре выразили глубокие соболезнования родным и близким актрисы. "В Нине Ивановне было все уникально - внешняя хрупкость, музыкальность, удивительная пластичность, почти балетное изящество, сильный, красивый, низкий голос. В ее актерской биографии не было "проходных" ролей - каждое ее появление на сцене или экране было ярким и запоминающимся", - вспоминают коллеги.

Среди героинь актрисы - Клеопатра в "Цезаре и Клеопатре", Ляля в "Пяти углах", Инна Сергеевна в "Вечернем свете", Мэри Кэван Тайрон в "Долгом путешествии в ночь", Катерина Ивановна в спектакле "Р. Р. Р.", Эдит Пиаф в одноименном спектакле в постановке Бориса Щедрина.