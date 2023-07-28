Погибшему в ходе СВО Анатолию Хлобыстову присвоили звание Героя Республики Коми

Хлобыстов погиб 30 июня при очередном артиллерийском обстреле противника

СЫКТЫВКАР, 28 июля. /ТАСС/. Депутату молодежного парламента Республики Коми, известному в регионе поисковику, юнармейцу Анатолию Хлобыстову, который погиб в ходе специальной военной операции, посмертно присвоено звание Героя Республики Коми. Соответствующий указ подписал глава региона Владимир Уйба, сообщила его пресс-служба.

"Указом главы Республики Коми за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Анатолию Максимовичу Хлобыстову присвоено высшее почетное звание Героя Республики Коми (посмертно)", - говорится в сообщении.

Гвардии младший сержант, десантник, разведчик морской пехоты Анатолий Хлобыстов геройски погиб в ходе СВО. Он родился и вырос в Ухте. Возглавлял Федерацию военно-тактических игр Коми, был участником Юнармейского движения в Ухте, депутатом молодежного совета Ухты, депутатом молодежного парламента Коми, активным участником поискового движения и соорганизатором многих городских патриотических мероприятий.

Срочную службу Анатолий прошел в войсках ВДВ и завершил ее в должности командира отделения пулеметчиков. После срочной службы работал горнорабочим. В октябре 2022 года в рамках частичной мобилизации добровольно вызвался защищать Родину от неонацистов. Боевые задачи выполнял в разведывательной роте. Его активная боевая работа началась в мае 2023 года на Артемовском направлении. По словам сослуживцев, Анатолий показал себя мужественным воином, ответственным командиром, который, прежде всего, действует обдуманно, разумно и всегда заботится о людях, своем коллективе. Он с честью выполнил все боевые задачи, поставленные командованием. Геройски погиб 30 июня при очередном артиллерийском обстреле противника.

"Анатолий был наставником и примером для мальчишек и девчонок <…>. Наш долг - увековечить светлую память об Анатолии Максимовиче и всех наших защитниках, отдавших свои жизни за Родину. И мы исполним этот долг сполна, мы будем свято чтить и передавать эту память от поколения к поколению. Мы будем рассказывать о подвигах наших земляков, с благодарностью и гордостью помнить их имена", - привела пресс-служба слова главы региона.