Более 80 человек заразилось корью в Татарстане

Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по региону Любовь Авдонина отметила, что 67% всех заболевших не имели прививок против кори

КАЗАНЬ, 28 июля. /ТАСС/. С начала года в Татарстане зарегистрировано 83 случая заражения корью, половина из них приходится на иностранных граждан. Об этом во время пресс-конференции, посвященной санитарно-эпидемиологической ситуации в республике, сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по региону Любовь Авдонина.

"На сегодня в республике зарегистрировано 83 случая кори, из них 39 детей. Из числа заболевших 41 человек - это иностранные граждане, и среди них основная доля заболевших - прибывшие из Таджикистана, это 33 человека", - сказала она.

Авдонина уточнила, что 67% всех заболевших не имели прививок против кори. Общее число контактировавших с заболевшими корью во всех очагах республики составляет 20,7 тыс. человек. "Подлежало прививкам из числа контактных 2 900 человек, на сегодняшний день охвачено вакцинацией 80% подлежащих", - добавила она.