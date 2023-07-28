28 июля, 12:51
Саммит Россия – Африка

Египет, Эфиопия и Джибути присоединились к проекту "Российский учитель за рубежом"

Он направлен на повышение качества преподавания и изучение русского языка и общеобразовательных предметов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Российские педагоги приедут для обучения детей в Египет, Эфиопию и Джибути в рамках проекта "Российский учитель за рубежом". Об этом сообщил заместитель министра просвещения РФ Денис Грибов на сессии, посвященной трансферу образовательных технологий, на экономическом и гуманитарном форуме Россия - Африка.

Проект "Российский учитель за рубежом" направлен на повышение качества преподавания и изучение русского языка и общеобразовательных предметов на русском языке. Проект уже реализуется в Таджикистане, Киргизии, Вьетнаме, Монголии, Сербии, Узбекистане и Турции.

"Уже достигнуты договоренности по направлению педагогов в Египет, Эфиопию, Джибути. Ведутся переговоры с Экваториальной Гвинеей", - сказал Грибов.

Он сказал, что в рамках проекта Российская Федерация направляет педагогов - преподавателей русского языка и предметников - в заинтересованные в этом государства. "У нас на сегодняшний день больше 400 российских педагогов работают в 232 образовательных организациях, национальных школах в целом ряде стран", - проинформировал замминистра. Он добавил, что проект позволяет заложить основы не только педагогического, но и гуманитарного, экономического сотрудничества.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно организован экономический и гуманитарный форум. Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка. 

Теги:
ЭфиопияДжибутиЕгипетРоссияСаммит Россия – Африка
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