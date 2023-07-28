Попова сообщила, что новый подъем заболеваемости ковидом ожидается осенью

По словам главы Роспотребнадзора, в ведомстве прогнозируют новый подъем заболеваемости острыми респираторными заболеваниями

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Роспотребнадзор прогнозирует новый подъем заболеваемости острыми респираторными заболеваниями, в том числе и ковидом, этой осенью. Об этом в интервью ТАСС сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на полях второго саммита Россия - Африка.

"Мы предполагаем, что осенью, как это бывает каждый год, мы увидим подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями, в том числе и новой коронавирусной инфекцией", - сказала Попова.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.