28 июля, 12:41,
обновлено 28 июля, 12:58

Попова сообщила, что новый подъем заболеваемости ковидом ожидается осенью

По словам главы Роспотребнадзора, в ведомстве прогнозируют новый подъем заболеваемости острыми респираторными заболеваниями

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Роспотребнадзор прогнозирует новый подъем заболеваемости острыми респираторными заболеваниями, в том числе и ковидом, этой осенью. Об этом в интервью ТАСС сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на полях второго саммита Россия - Африка.

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"Мы предполагаем, что осенью, как это бывает каждый год, мы увидим подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями, в том числе и новой коронавирусной инфекцией", - сказала Попова.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка. 

Теги:
РоссияПопова, Анна ЮрьевнаСаммит Россия – АфрикаПандемия COVID-19
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