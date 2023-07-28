28 июля, 12:53

На северо-востоке Москвы в августе закроют детскую поликлинику на капитальный ремонт

В городской поликлинике №125 на улице Костромская, дом 14 проведут комплексное обновление

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Детскую поликлинику №125 на северо-востоке Москвы в августе закроют на капитальный ремонт. Об этом сообщает префектура Северо-Восточного административного округа столицы со ссылкой на администрацию лечебного учреждения.

"5 августа в детской городской поликлинике №125 на улице Костромская, дом 14 начнется капитальный ремонт, ее ждет комплексное обновление: она станет комфортной, современной и функциональной", - отметили в префектуре. Здесь подчеркнули, что на время проведения работ медицинскую помощь будут оказывать в детской поликлинике №1 на улице Лескова. 

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