28 июля, 13:02

В КБР приостановили работу канатных дорог из-за непогоды

На территории региона ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 23-28 м/с

НАЛЬЧИК, 28 июля. /ТАСС/. Работа всех канатных дорог приостановлена на горнолыжном курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии из-за непогоды. Об этом сообщили в администрации курорта.

"Канатные дороги временно остановлены: дождь, гроза", - говорится в сообщении.

Как сообщили в региональном главке МЧС, с полудня 28 июля, а также ночью и утром 29 июля местами по Кабардино-Балкарии ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 23-28 м/с, на реках подъем уровней воды местами до неблагоприятных отметок, в горах сход селей малого объема. 

Теги:
РоссияКабардино-Балкария
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация